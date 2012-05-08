«Вінницькі Зубри» залишаються у вищій лізі

Фінішував чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги.

"Вінницькі Зубри» посіли останнє, десяте місце. Наші баскетболісти мали непоганий шанс піднятися вище, випередивши тернополян. Але було вирішено, що пропущена взимку «Зубрами» серія виїзних матчів (через фінансові труднощі) дограватися після завершення чемпіонату не буде.

Утім, Федерація баскетболу України вирішила зберегти «прописку» вінницькій команді у вищій лізі, незважаючи на зайняте нею останнє місце.

Про це повідомив головний тренер «Вінницьких Зубрів» Сергій Бєлобородов.

Федерація врахувала авторитет вінницької чоловічої баскетбольної команди, яка ціле десятиліття була одним з лідерів вищої ліги, неодноразово ставала призером.



