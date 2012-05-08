Учнів та студентів кататимуть зі знижкою

У Вінниці розпочався сезон навігації для катерів "Микола Пирогов" та "Ляля Ратушна". Ціна на квитки для дорослих з минулого року не змінилася — 25 гривень. А для студентів та учнів вперше за 47 років подешевшала й тепер становитиме 15 гривень. Дітей дошкільного віку кататимуть безкоштовно.

- При собі обов'язково мати при учнівське або студентське посвідчення, - наголошує бухгалтер підприємства “Пристань Вінниця” Оксана Корнійчук.

Катери курсують з 9.00 до 22.00 год з інтервалом у дві години по буднях. Щогодини кататимуть у вихідні та свята. Кожен річковий трамвай вміщає 30 осіб.

- Прогулянка триває 45 хвилин. Їдемо у мікрорайон Сабарів, - додає Корнійчук. - Катери люблять замовляти молодята для весільних фотосесій. А також школярі в нас влаштовують випускні вечірки. Таке замовлення коштує 1200 гривень.



