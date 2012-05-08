Пенсіонерам дають по 10 тисяч гривень

У 2012 році Вінницька область виділила 6,5 млн грн на кредити для сільських жителів. Будуть давати на будівництво житла під 3% річних. Програмою зможуть скористатись фельдшери, учителі, вихователі, землевпорядники та працівники сільради, повідомляє gazeta.ua.

— Право на отримання пільгового кредиту мають молоді сім'ї, які живуть у селі й хоча б один із членів родини працює там, - пояснює Володимир Бабошин, голова обласного Фонду сприяння інвестиціям та будівництву. - Кредит можна отримати на будівництво, добудову, реконструкцію житла.

На будівництво житла деражава дає 100 тисяч гривень, на добудову та ремонт — 50 тисяч. 30-річні селяни можуть оформити кредит на 30 років, 40-річні — на 20. По 10 тисяч гривень можуть отримати пенсіонери на проведення води, електроенергії та газу до будинку.

Сьогодні у Фонді розглядають питання про передубову під житло недобудовані приміщення, колишні колгоспні контори, школи, дитсадки, недіючи фельшарсько-акушерські пункти. Такі вже є у Іллінцях, Липовці і в селах Терешки та Ялтушків Барського району.

У 2011 році за програмою Фонду жителі області збудували 120 будинків.