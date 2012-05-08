У Вінниці розгребли 18 смітників і вивезли 550 кубів сміття

З 17 квітня у Вінниці тривають суботники, на яких городяни та учні і студенти вінницьких освітніх закладів прибирають довкілля.

Наступного тижня планується провести останній, передбачений в рамках проекту „Зробимо Вінницю чистою”.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В результаті суботників силами комунальних служб та громадськості у місті ліквідовано 18 стихійних сміттєзвалищ та прибрано більше тридцяти зелених зон.

Комунальні служби міста забезпечили усіх учасників прибирання необхідним інвентарем та організували вивезення зібраного сміття. На суботниках працювало 23 одиниці спецтехніки.

Упродовж усіх суботників, які відбувались у Вінниці, зібрано майже 550 кубометрів сміття та 11 автомобілів гілля. У прибиранні взяло участь майже 4 тисячі вінничан.

