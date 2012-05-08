Під День Перемоги земля повернула сюрпризи з 1941-го

11:35, 08 травня 2012
Вінниця
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Знайшли снаряди часів війни

У Щітках Вінницького району 6 травня місцевий мешканець у своїй господі знайшов два снаряди калібру 76 мм часів другої світової війни.

Про знахідку чоловік повідомив рятувальників  державної пожежної частини №17 смт Вороновиця.

Про це повідомила  прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Місце виявлення вибухонебезпечних предметів було огороджено та організовано чергування працівниками міліції.

Групою розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС області виявлені  вибухонебезпечні предмети знешкоджено 7 травня о 15:15.

З початку року піротехніками територіального управління МНС вже здійснено 32 виїзди, під час яких знешкоджено  71 одиницю боєприпасів минулої війни.

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