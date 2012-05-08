Під День Перемоги земля повернула сюрпризи з 1941-го
Знайшли снаряди часів війни
У Щітках Вінницького району 6 травня місцевий мешканець у своїй господі знайшов два снаряди калібру 76 мм часів другої світової війни.
Про знахідку чоловік повідомив рятувальників державної пожежної частини №17 смт Вороновиця.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.
Місце виявлення вибухонебезпечних предметів було огороджено та організовано чергування працівниками міліції.
Групою розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС області виявлені вибухонебезпечні предмети знешкоджено 7 травня о 15:15.
З початку року піротехніками територіального управління МНС вже здійснено 32 виїзди, під час яких знешкоджено 71 одиницю боєприпасів минулої війни.