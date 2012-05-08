3-річний малюк напився отрути

Вчора,7 травня, о 19:10 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини міста Гайсин від чергової Гайсинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення було доставлено 3-річного хлопчика з діагнозом «отруєння отрутохімікатами середнього ступеню важкості».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Граючись у житловому будинку, дитина випила отруту з пляшечки, яку мати купила для обробки буряків.

Мати помітила це й відразу доставила дитину легковим автомобілем до районної лікарні.

Наразі дитина перебуває у стані середньої важкості.