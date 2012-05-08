3-річний малюк напився отрути
12:50, 08 травня 2012Вінниця
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Вчора,7 травня, о 19:10 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини міста Гайсин від чергової Гайсинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення було доставлено 3-річного хлопчика з діагнозом «отруєння отрутохімікатами середнього ступеню важкості».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.
Граючись у житловому будинку, дитина випила отруту з пляшечки, яку мати купила для обробки буряків.
Мати помітила це й відразу доставила дитину легковим автомобілем до районної лікарні.
Наразі дитина перебуває у стані середньої важкості.
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