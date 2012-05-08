У Калинівці пройшов всеукраїнський турнір з художньої гімнастики

У Калинівці (Вінницька область) за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України пройшли Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики “Вікторія-2012” і Кубок області з цього виду спорту.

Змагання зібрали близько 160 учасників – з Білої Церкви (Київська область), Києва, Миколаєва, Одеси, Чернівців, Калинівки, вінницьких ДЮСШ № 1 та “Темп”. Медалі розігрувались у 10 вікових категоріях: від 2007 р. н. до 1996 р. н. (за програмою майстрів спорту).

– Призерами були спортсменки з усіх команд-учасниць, – сказала тренер з художньої гімнастики ДЮСШ “Темп” Світлана Єгорова. – У кожній категорії були свої лідери. Наприклад, за програмою першого розряду домінували представники Калинівки, серед кандидатів у майстри спорту – вінничанки, за програмою майстрів – представниці Миколаєва.

Багато нагород здобули і вихованки київського клубу “Терпсихора”. Але гімнастки Вінниччини практично в усіх категоріях гідно конкурували з титулованими киянками.

Призерки отримали Кубки, медалі і цінні подарунки від організаторів і спонсорів.