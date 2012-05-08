Злодій збирався розрахуватись за кімнату грошима її господаря

Вкрав кредитку

Вчора працівники Староміського райвідділу міліції міста Вінниці затримали 20 – річного молодика, який викрав у 65 – річного чоловіка кредитну картку. Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області. Злодій встиг скористатися кредиткою і зняв з неї гроші. Як, з’ясувалося, підозрюваний винаймав житлову кімнату в будинку потерпілого. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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