Злодій збирався розрахуватись за кімнату грошима її господаря

12:59, 08 травня 2012
Вінниця
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Вкрав кредитку

Вчора працівники Староміського райвідділу міліції міста Вінниці затримали 20 – річного молодика, який викрав у 65 – річного чоловіка кредитну картку.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Злодій встиг скористатися кредиткою і зняв з неї гроші.

Як, з’ясувалося, підозрюваний винаймав житлову кімнату в будинку потерпілого.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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