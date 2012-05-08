Злодій збирався розрахуватись за кімнату грошима її господаря
12:59, 08 травня 2012Вінниця
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Вкрав кредитку
Вчора працівники Староміського райвідділу міліції міста Вінниці затримали 20 – річного молодика, який викрав у 65 – річного чоловіка кредитну картку.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Злодій встиг скористатися кредиткою і зняв з неї гроші.
Як, з’ясувалося, підозрюваний винаймав житлову кімнату в будинку потерпілого.
Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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