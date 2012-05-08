Діти запустили гігантський годинник

На площі перед міськвиконкомом протягом трьох годин 200 дітей з Ізраїлю, Грузії, Польщі, Китаю, Словаччинни та Росії змагалися у знаннях з історії Вінниці. А потім створили великого годинника у рамках інтерактивну гру Flesh Wi-Fi “Мандрівка часом” . Усі вони — учасники міжнародного фолькльорного фестивалю “Барвінкове кружало”.

Коли електронний годинник на міськвиконкомі показав 12.00 діти розбились на дві команди і створил два годинники зі стрілками. Кожу хвилину ведуча називала столицю якоїсь країни і діти поинні були показати скліьки годин зараз у цьому місті. Оголошували конкурси двома мовами — російською та англійською.

Флешмоб в рамках завершального етапу екскурсійно-пізнавальної програми організували муніципальна компанія “Турцентр Подільський” та “Teens club “Універ”.

Спочатку учасників програми ознайомили з історією Вінниці. Екаскурсії у вигляді квест-ігор проводили стюардеси-екскурсоводи у яскраво-зелених костюмах.

“Teens club “Універ” займається організацією інтерактивних ігор, Flesh Wi-Fi, флеш-мобіва та квест ігор, які допомагають учасникам вивчати історію Вінниці.