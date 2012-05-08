Продукти дешевіють, а пальне – дорожчає

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Вінницькій області у квітні до березня 2012р. становив 99,9%, до грудня попереднього року – 100,2%, по Україні відповідно 100,0% та 100,7%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у квітні по відношенню до березня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,2%.

Найбільше (на 5,4%) подешевшали яйця, цукор – на 3,3%, молоко – на 2,6%, сир і м’який сир (творог) – на 1,7%, макаронні вироби, сало та інші їстівні тваринні жири – на 0,5%, рис – на 0,4%, хліб і хлібопродукти – на 0,3%. Разом з ци, м’ясо і м’ясопродукти подорожчали на 0,6% (у т.ч. свинина – на 0,7%, яловичина – на 0,8%, м’ясо свійської птиці – на 0,9%), риба та продукти з риби – на 0,2%, олія соняшникова – на 0,1%.

Овочі в цілому подешевшали на 1,8%, серед яких коренеплоди, цибуля та гриби – на 4,2%, овочі, вирощені з їхнього насіння – на 2,1%. Картопля стала дешевшою на 3,3%. Водночас, капуста зросла в ціні на 6,0%.

Фрукти подорожчали на 1,3%, серед яких банани – на 1,9%, цитрусові – на 1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 0,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,8%, алкогольні напої – на 0,1%.

У сфері транспорту ціни (тарифи) підвищились на 2,3%, у т.ч. бензин та дизельне пальне подорожчали на 4,7%, вартість послуг залізничного транспорту зросла на 2,3%.

Послуги охорони здоров’я стали дорожчими на 0,2%, у т.ч. ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 0,3%.

Послуги відпочинку і культури подешевшали на 0,2%.



