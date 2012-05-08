Восьмеро вінничан здобули олімпійські ліцензії

Станом на 8 травня восьмероспортсменів з Вінниччини здобули олімпійські ліцензії. Але чи поїдуть всі вони до Лондону на Ігри-2012, невідомо.

– Вже остаточно отримали іменні олімпійські ліцензії Наталя Добринська (легка атлетика), Інна Осіпенко-Радомська (веслування), Ганна Письменська (стрибки у воду), – повідомив голова спортуправління ОДА Олександр Фєнєв. – Через те, що частина вже завойованих вінничанами олімпійських ліцензій не є іменними, питання поїздки на Олімпіаду-2012 Михайла Книша (біг), Андрія Ковенка, Ольги Яковенко і Олександра Романенка (всі – спортивна ходьба), а також Василя Ремщука (марафон на 42 км) буде остаточно вирішено пізніше.

Шанси здобути найближчим часом олімпійські ліцензії зберігають також ще боксерка Олександра Сидоренко, веслувальники Світлана Римкевич та Роман Копистинський, а також стрілець Інна Клименко.

За повідомленням офіційного сайту НОК України, наразі 234 спортсмени України у 24 видах спорту здобули право представляти Україну на Олімпіаді-2012.

Переглянути повний список спортсменів, які вибороли ліцензії на право участі в Іграх ХХХ Олімпіади в Лондоні, можна на офіційному сайті НОК України у розділі «Олімпійські ігри-Лондон-2012» (за посиланням http://www.nocukr.org/Ua/olympic_games/london2012/licence.html)