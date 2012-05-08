Релігійні громади зібрали дітям-діабетикам 155 тис. гривень

Релігійні організації області взяли активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», метою якої є збір коштів для закупівлі інсулінових помп для дітей Вінницької області, хворих на цукровий діабет.

На початку акції духовенство Української православної церкви, євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня та християн віри Євангельської зустрілося з начальником управління у справах сім’ї та молоді О.Стояловою та керівниками обласного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О.Слободяник та С.Сулімовою, депутатом міської ради О.Шевенюк та начальником відділу у справах релігій облдержадміністрації, де в ході розмови були обговорені конкретні питання участі віруючих у заходах.

Як повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, за підсумками Акції мирянами та духовенством релігійних громад Вінницької єпархії Української православної церкви передано кошти на суму 150 тисяч гривень, віруючими адвентистів сьомого дня, євангельських християн баптистів та християн віри євангельської по 5 тисяч гривень.

Ці кошти зібрано безпосередньо в релігійних громадах області.

Крім цього, віруючі люди здавали кошти волонтерам.