Рятувальники витягли з озера автомобіль-утопленик

Сьогодні вранці о 10:00 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №5 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що в районі перехрестя вулиць Ватутіна та Лугова в озері виявили автомобіль.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як виявилось, «Таврія», яку виявили у водоймі, перебувала в розшуку.

По прибуттю на місце події рятувальники з’ясували, що транспортний засіб знаходиться на відстані двох метрів від берега.

Фахівці УМНС за допомогою троса автоцистерною витягли автомобіль на сушу.