Рятувальники витягли з озера автомобіль-утопленик
14:04, 08 травня 2012Вінниця
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„Таврія” була в угоні
Сьогодні вранці о 10:00 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №5 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що в районі перехрестя вулиць Ватутіна та Лугова в озері виявили автомобіль.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як виявилось, «Таврія», яку виявили у водоймі, перебувала в розшуку.
По прибуттю на місце події рятувальники з’ясували, що транспортний засіб знаходиться на відстані двох метрів від берега.
Фахівці УМНС за допомогою троса автоцистерною витягли автомобіль на сушу.
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