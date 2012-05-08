До Стрижавської колонії хотіли підкинути «мобілочок»

5 травня 2012 року о 23.50 громадяни Р. та Т., 1988 та 1980 років народження відповідно, намагались здійснити перекид заборонених предметів до зони, що охороняється, Стрижавської виправної колонії (№81). Але завдяки пильності та вчасному втручанню оперативних працівників Стрижавської виправної колонії (№81) здійснити це їм не вдалось.

Як повідомили в управлінні ДПтС України у Вінницькій області, під’їхавши до установи на авто та зупинившись з боку лікарні при колонії о 23.00, зазначені громадяни 50 хвилин сиділи у автомобілі і ніяк «не наважувались» здійснити заплановане. І ось «зібравшись з силами», о 23.50 умільці перекиду вирішили зробити «марш кидок» через основну огорожу установи. Затримано їх було одразу на місці здійснення правопорушення. Пакунок, в якому знаходились 10 мобільних телефонів та 3 зарядних пристрої до них, а також листівка з переживаннями щодо правильного поділу телефонів, вилучено. Перекидачів затримано, відносно них складено матеріали за ознаками ст. 188 КУпАП та направлено до райвідділу міліції.

Громадянин Т. раніше відбував покарання у Могилів-Подільській виправній колонії (№114) за справи, пов’язані з наркотиками, і позбавлення волі на навчило його не вчиняти протиправних діянь.