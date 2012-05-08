Сьогодні вшановували ветеранів-медиків

Cьогодні, 8 травня, у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону з нагоди 67-ої річниці Перемоги відбулася урочиста зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни. До лікувального закладу на свято завітали учасники Великої Вітчизняної війни, котрі у ті буреломні сорокові були військовими медиками.

Про це повідомляє Регіональний медіа-центр МО України.

– День Перемоги для тих, хто пережив страшні події 1941-1945 років, – наголосив виконуючий обов’язки начальника ВМКЦ ЦР полковник Олександр Столяренко, – є найяскравішим святом. Вони ціною свого життя здобули Велику Перемогу. Тисячі медичних працівників під час Великої Вітчизняної війни виявили безприкладний героїзм, самопожертву, вірність своєму обов'язку. Радянський уряд нагородив 116 тисяч медичних працівників орденами та медалями, з них 40% жінок, 52 медики удостоєні звання Героя Радянського Союзу, з них 16 жінок. Під час війни загинуло, пропало безвісти більш як 85 тисяч медичних працівників.

Прозвучали на адресу особового складу Центру слова вдячності і від ветеранів. Вони щиро подякували за постійну турботу та підтримку, за добре слово та за те, що військові медики постійно дбають про їхнє здоров’я. У Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону протягом минулого року у клініках хірургічного та терапевтичного профілю було проліковано понад 1600 ветеранів, пройшло санітарно-курортне лікування більш як 400 осіб. Нині на медичному забезпеченні в Центральному регіоні перебуває 2374 ветерани, 632 учасники бойових дій та 688 членів сімей загиблих та померлих.

Продовжився захід переглядом документального фільму «Ви Переможці». Згодом учасники свята поклали квіти до меморіальної дошки маршала Москаленка та стели «Слава захисникам Вітчизни».

Пам’ятна зустріч завершилась традиційним фото на згадку із творцями Перемоги.