У Вінниці залізницю „мінують” раз на місяць?

„Піддати жару” святкуванням вирішив 9 травня невідомий, який повідомив про замінування потягу «Санкт-Петербург – Кишинів».

Про це повідомив сайт „Вінниця. Інфо”.

Близько 18:00 по телефону надійшло повідомлення, що один з вагонів міжнародного потягу №61 «Санкт-Петербург – Кишинів», який щойно прибув на залізничний вокзал «Вінниця», замінований.

Територію навколо вокзалу оточили правоохоронці, а 108 пасажирів та персонал,які перебували там у той час, евакуювали.

На місце пригоди прибули рятувальні бригади, кілька карет швидкої допомоги та вибухо-технічна служба Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області.

Працівники вибухо-технічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС упродовж двох з половиною годин ретельно обстежували вагони потягу. До пошуків вибухівки залучили кінологічну службу міліції зі спеціально навченими службовими собаками, однак спеціалістами нічого небезпечного знайдено не було. К

Коли правоохоронці дійшли висновку, що небезпека відсутня, потяг у супроводі вибухотехніків вирушив до станції Жмеринка. Там він затримався на 25 хвилин. Оскільки анонім повідомив, що у потяг буде закладено ще два вибухових пристрої, спеціалісти оглянули усі вагони ще раз. Нічого небезпечного виявлено не було. Десять працівників лінійного відділу міліції супроводжували потяг до кордону з Молдовою.

За даним фактом працівниками лінійного відділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Наразі встановлюється особа

До речі, рівно місяць тому, 9 квітня вінницькі правоохоронці також отримали інформацію про замінування, щоправда тоді йшлося про вокзал.

В результаті псевдо мінування роботу вінницького залізничного вокзалу було паралізовано на 1,5 години.

Наразі правоохоронці шукають правопорушника, якому в за „жарти” світить кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками)., яка передбачає штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.