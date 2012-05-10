Дню Перемоги у Вінниці присвятили масову естафету

На стадіоні вінницького Центрального парку культури і відпочинку пройшла традиційна легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги. До речі, раніше такі змагання багато років відбувались центральними вулицями міста над Бугом, що викликало певні незручності, але водночас слугувало чудовою пропагандою здорового способу життя. На арені у парку, зрозуміло, глядачів було поменше. Але бігати по сучасним біговим доріжкам, на яких перед відповідальними стартами тренується національна збірна України з легкої атлетики, було справжнім задоволенням.

На урочистому закритті були присутні голова обласного відділення НОК Федір Новік, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, заступник Вінницького міського голови Валентина Балицька та інші керівники міста і області. Серед почесних гостей був і Олександр Глушко, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні та ветеран спорту. Після урочистих речей спортсмени та глядачі вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання.

Першим відбувся так званий «забіг миру». У ньому взяли участь ветерани спорту та спортивні керівники. Суто естафетні змагання зібрали близько 300 учасників. Окремо бігли збірні загальноосвітніх шкіл, ПТУ, вишів 1–2 та 3–4 рівнів акредитації. До кожної збірної входило по 4 юнаки і 4 дівчини. Командам треба було подолати 8 етапів по 200 метрів. За словами віце-президента Федерації легкої атлетики Вінниччини Василя Митурича, юні спортсмени демонстрували непоганий рівень підготовки. Адже у команди відібрали усіх найсильніших спринтерів навчальних закладів.