Глава Барського району у двох кріслах більше не сидить

Президент України Віктор Янукович звільнив голову Барської районної державної адміністрації Вінницької області.

Про це йдеться в Розпорядженні Президента України № 82/2012-рп „Про звільнення М.Радіонова з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області” від 08.05.2012р.: „Звільнити РАДІОНОВА Миколу Васильовича з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області”.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Микола Радіонов, чинний на той час голова Барської РДА, очолив Барську районну раду.

Його кандидатуру підтримав 31 депутат з-поміж присутніх на сесії 53-ьох. Загальний склад Барської районної ради – 58 осіб, 5 депутатів були відсутні з різних причин.

Опонентом Миколи Радіонова виступив самовисуванням опозиційний кандидат, нині діючий заступник головий районної ради Юрій Козловський.

Голосування відбувалося в два тури. В першому турі Миколу Радіонова підтримали 26 депутатів, відповідно Юрія Козловського – 22. Остаточну крапку в обранні очільника Барського району поставило голосування в другому турі, де за кандидата від влади проголосувала 31 особа, відповідно за опозиційного кандидата – 22.