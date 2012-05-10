Вінниця відсвяткувала День Перемоги з солдатською кашею та салютом

Вінниця в чергове відсвяткувала День Перемоги.

З року в рік на урочистостях ветеранів меншає, - старенькі ідуть з життя. Тому й так важливо встигнути віддати їм шану і поклонитися пам'яті їхніх бойових побратимів, котрі загинули у боях, чиє життя відібрали поранення і хвороби.

Вклонитись загиблим на меморіальний мітинг у сквері ім. Козицького прийшла обласна та міська влада, вінничани та політичні партії, чиї прапори усіх мастей закривали небо, - демократії ніхто не відміняв. Мають право, та й вибои на носі.

Принесли навіть портрет Сталіна – знайшлося місце в пам'яті літніх людей, що його несли, і для „вождя народів”. Хто зна, за чим ностальгують...

Не обійшлося і без традиційних солдатської каші та вечірнього салюту. Він, за оцінками військових, обійшовся казні у 120 тис. гривень.

Чесне слово, не шкода, - нехай хоча б раз на рік він яскраво та гучно нагадує нам про тих, хто відвоював нам життя і майбутнє на фронтах Великої Вітчизняної.



