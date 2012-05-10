Свято затьмарила смерть жінки та дитини

Протягом 9 травня на водоймах Вінниччини втопилося двоє людей.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Трагедією завершився відпочинок біля ставка для однієї з родин у Бершадському районі. О 20:38 до місцевих рятувальників надійшло повідомлення, що у реанімаційному відділенні районної лікарні після спроб надання першої допомоги помер п’ятирічний хлопчик.

Як повідомили свідки пригоди, хлопчика, що тонув, з води витягли відпочивальники. І хоча дитину доправили до у лікарні, однак врятувати дитину не вдалося.

Цього ж дня у селі Титусівка Козятинського району о 15:15 жителі виявили тіло молодої жінки.

Правоохоронці встановили, що загиблою є 34-річна місцева мешканка.

Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронці.

Загалом, з початку року на Вінниччині вже втопилось 16 осіб.