Обласна влада розраховує оздоровити 90 тисяч дітей

З різних джерел фінансування на літню оздоровчу кампанію 2012 року у вінницькій області планується використати близько 63 млн. грн., що на 2 млн. більше, ніж у минулому році.

Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова під час обласної профільної селекторної наради.

Збільшення фінансування відбудеться за рахунок збільшення видатків на оздоровлення дітей обласного, районних бюджетів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Серед завдань, поставлених заступником голови облдержадміністрації Любов Спірідоновою перед учасниками наради – оздоровити не менше 90 тисяч дітей шкільного віку, забезпечити оздоровчими послугами усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 відсотків дітей із малозабезпечених багатодітних сімей, приділити особливу увагу оздоровленню дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

За словами начальника управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Олени Стоялової, на виконання поставлених завдань влітку в області працюватиме 805 оздоровчих закладів різних типів. Планується зберегти мережу позаміських оздоровчих закладів: будуть діяти 20 дитячих стаціонарних заміських оздоровчих закладів, 3 дитячих санаторії, 769 пришкільних табори, 1 табір праці та відпочинку.