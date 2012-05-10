35 пасажирів опинились у кюветі
14:27, 10 травня 2012Вінниця
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Водій заснув за кермом
Занку 9 травня неподалік села Медвеже Вушко, що у Вінницькому районі водій автомобіля "Москвич” виїхав на зустрічну смугу. Там їхав пасажирський автобус "МАН" за маршрутом “Сімферополь-Чернівці”. В салоні перебувало 35 пасажирів.
Від удару рейсовий автобус з'їхав в кювет. 52-річного водія “Москвича” відправили до реанімації вінницької лікарні швидкої допомоги. Каужть, він заснув за кермом. Пасажирам автобусу допомога не знадобилась. Їх усіх пересадили в інший автобус, який приїхав з вінницького автопарку.
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