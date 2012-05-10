35 пасажирів опинились у кюветі

14:27, 10 травня 2012
Вінниця
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Водій заснув за кермом

Занку 9 травня неподалік села Медвеже Вушко, що у Вінницькому районі  водій автомобіля "Москвич” виїхав на зустрічну смугу.  Там їхав пасажирський автобус "МАН" за маршрутом “Сімферополь-Чернівці”. В салоні перебувало 35 пасажирів.


Від удару рейсовий автобус з'їхав в кювет. 52-річного водія  “Москвича” відправили до реанімації вінницької лікарні швидкої  допомоги. Каужть, він заснув за кермом.  Пасажирам автобусу допомога не знадобилась. Їх усіх пересадили в інший автобус, який приїхав з вінницького автопарку.

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