Освіті на капітальне будівництво перепало понад 20 млн. гривень

Більше 20 млн. гривень перепаде цьогоріч обласній освіті на будівництво нових та реконструкцію існуючих навчальних закладів.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Кошти підуть на об’єкти, які планується завершити вже поточного року.

За словами губернатора, 6.4 мільйона буде спрямовано на завершення будівництва школи у с. Михайлівка Гайсинського району, 7 мільйонів – на школу у Зведенівці Шаргородського району, 1.3 мільйона - на школу у Василівці Тиврівського району, 2 мільйони – на завершення відбудови дитсадка у Вінниці по вулиці Червоноармійській, 700 тисяч – на Гордіївську школу у Крижопільському районі, 1.2 мільйона - на завершальний етап благоустрою та господарські будівлі школи у Томашполі, а ще 1 мільйон – на дитячий садок у Вищеольчедаєві Мурованокуриловецького району.

Загалом у 2012 році на капітальні видатки Вінниччина отримає з державного бюджету рекордні за часів незалежності 582,2 мільйона гривень