8-річна жмеринчанка підкорила Польщу виконанням Баха

На тридцятий ювілейний конкурс молодих піаністів до Польщі поїхали представляти свої таланти дві юних жмеринчанки – Алла Цюзь (8 років) з викладачем Наталією Березовою та Діана Линдрик (11 років) з викладачем Тамарою Осетровою.

Незважаючи на свій юний вік, обидві дівчинки займають першість у Жмеринській дитячій музичній школі.

П’ять днів гостювали піаністки у місті-побратимі Скаржисько-Камєнна.

Польський конкурс отримав статус міжнародного саме завдяки жмеринчанам, які є єдиними представниками з України п’ятий рік поспіль. Цього року на конкурсі знову зустрілися поляки і українці. Перед учасниками було поставлене нелегке завдання – зіграти чотири твори: сонатіну, етюд, п’єсу і композицію Баха.

Проте це не злякало маленьких дівчаток, вони гідно виступили за наше місто і здобули дипломи лауреатів.

Журі у складі представників з Кракова і Варшави вирішили також відзначити Діану Линдрик спеціальним дипломом та надали шанс відкрити заключний гала-концерт.