Руку хлопця затягнуло в барабан

Рано-вранці 9 травня на заводі “Керамік”, що у Вінниці, 20-річному робітнику затисло руку в барабані.

Він працював на стрічковому контейнері. Чоловік отримав відкритий перелом плеча.

Щоб звільнити руку потерпілого, який знаходився в шоковому стані, робітники зміни розрізали кріплення опори барабану. Самого хлопця терміново відвезли у міську лікарню швидкої допомоги.

За інформацією Фонду соціального стархування у 2012 року на Вінничині трапилось 5 нещасних випадків на виробтництві, в тому числі 1 смертельний. Всього по Україні - 176, з них 26 смертельних.