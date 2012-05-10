У Вінниці відремонтують 31 тис. квадратних метрів доріг

16:59, 10 травня 2012
Вінниця
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Протягом року

У поточному році в Вінниці заплановано провести поточний ремонт асфальтового покриття доріг на площі 31.1 тис. квадратних метрів.

Про це повідомив директор Департаменту міського господарства Вінницької міської ради Василь Броварник.

В ході робіт здійснюватиметься, зокрема, консервація доріг бітумною емульсією з кубовидним щебенем та ремонт білощебеневого покриття доріг площею 12.0 тим. квадратних метрів.

Окрім того, планується провести ремонт зливової каналізації на вулицях Маяковського та частині Червоноармійської.

Наразі виконано роботи з поточного ремонту асфальто-бетонного покриття 45 вулиць.

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