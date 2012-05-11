Молодь відмовляється від цифрових фотоаппаратів

Сьогодні, 11 травня о 18 годині в Експериментальному Центрі Сучасного Мистецтва, що знаходиться на другому поверсі «Магіцентру» відкриють виставку «Плівка». Свої роботи молоді фотографи, які знімають на плівкові фотоапарати.

- Дуже радісно, що зявився такий фото проект та ще у виконанні молодих фотографів, - говорить вінницький фотохудожник Андрій Волощук. – При масовому розповсюдженні цифрових фотоапаратів сьогодні себе фотографом називає кожен. І від цього нівелюється художнє мистецтво фото. А справжні шедеври створюються тільки за допомогою плівки.

Під час фото проекту молоді прихильники аналогової фотографії покажуть свої роботи у таких жанрах як стріт-фото, метафізика, мінімалізм. Любителі оригінальності оцінять і ломографію. Це такий вид фотографії, коли цінується не кожен окремий кадр, а їх загальна кількість.

Експозиція триватиме до 24 травня. Вхід вільний.