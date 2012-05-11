У Вінниці будують маслоекстраційний завод

Промислова група Vioil почала будівництво у Вінниці маслоекстракційного заводу. Має перерообляти 1,8 тисяч тонн дзернят на добу.

- Ми вже розпочали будівельно-монатжні роботи на території місцевого масложиркомбінату, - сказав агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний директор компанії Дмитро Серих. – Проект буде реалізовуватися у два етапи. Перший передбачає введення в дію в квітны 2013 року першої черги заводу, який буде переролбляти 1,2 тисяч тон дзернят. Коштуватиме перша черга 40 мільонів доларів. Другу чергу запустимо у вересні 2014 року.

Vioil є одним з набільших виробників масложирпродукції в Україні. Обєднує два масложиркомбіната: Вінницький та Чернівецький. Переробляє 548 тисяч тон дзернят в рік. Також у склад компанії входить 13 елеваторів.