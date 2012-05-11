У Вінниці ліпили пельмені з м'ясом невідомого походження

12:13, 11 травня 2012
Вінниця
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Підпільне виробництво

Працівники відділу ветеринарної міліції в місті Вінниці викрили підпільний цех по виробництву м’ясних напівфабрикатів.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За словами начальника ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павла Дармограя, підпільне виготовлення м’ясних напівфабрикатів у цеху, розташованому по вулиці Київській, проводилося в антисанітарійних умовах з порушенням ветеринарно-санітарних і гігієнічних вимог та норм чинного законодавства щодо дотримання умов безпечності та якості харчових продуктів.

На момент перевірки у морозильній камері працівники ветеринарної міліції виявили майже 40 кг м’ясної сировини для виготовлення пельменів, котлет та млинців, які реалізовувалися на вінницьких ринках.

Документи, які б засвідчували походження м’ясної сировини та якість і безпечність готової продукції, у 40-річного власника виробництва були відсутні. Під час перевірки з’ясувалося, що готова продукція, яка надходила до торгових точок, не досліджувалася на показники безпеки у державній лабораторії ветеринарної медицини.

Власника виробництва, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виявлена м’ясна продукція була утилізована.

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