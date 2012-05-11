Вінничани шлють посилки та спілкуються в мережі Інтернет

У січні–березні 2012р. 43 підприємства області надавали послуги пошти та зв’язку, загальний обсяг яких становив 423,5 млн. гривень, що на 2,4% більше, ніж за січень–березень 2011р. Як і раніше, левова частка в загальних обсягах послуг пошти та зв’язку належить мобільному зв’язку − 77%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Реалізація послуг пошти та зв’язку населенню порівняно з відповідним періодом 2011р. знизилась на 3%.

Зменшилися доходи від надання послуг телефонного міського зв’язку (на 11,7%), міжміського телефонного зв’язку (на 22,3%), поштового (на 24,3%).

В той же час, майже на чверть (на 19%) зросли доходи від надання послуг комп’ютерного зв’язку, більше ніж на третину (36%) – доходи від проводового мовлення.

У січні–березні п.р. доставка посилок в порівнянні з минулим роком зросла на 7%, надання міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні) збільшилось майже на чверть. Обсяги відправлення періодичних друкованих видань (6332,8 тис.) знизились більше ніж на половину, листів (1609,6 тис.) − на 3%, обсяги відправлень поштових переказів і пенсійних виплат (1242,7 тис.) також зменшились на 6%.

У січні–березні 2012р. у розрахунку на 100 осіб населення області споживання послуг пошти та зв’язку становило в середньому: 99 листів, 1 телеграма, 6 посилок, 830 міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

Телефонна мережа області на 1 квітня 2012р. нараховувала 328 тис. основних телефонних апаратів, з них 86% – у населення.

З початку року відбулось зменшення домашніх телефонних апаратів по міській місцевості на 3027 одиниць, по сільській – на 228 одиниць. Станом на 1 квітня 2012р. в середньому на 100 сімей області припадало 44 телефонних апарати.

Кількість абонентів мобільного зв’язку становила 1,6 млн. Число абонентів кабельного телебачення становило майже 70 тис., що на 31% більше, ніж на 1 квітня 2011р. Кількість користувачів мережі «Інтернет» зросла на третину і на 1 квітня нараховувала 115 тис. абонентів.

Приведені дані свідчать, що в області відбувається подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються нові послуги зв’язку, розширюється їх спектр.