Трамвайні рейки від Келецької до Барського шосе таки закільцюють. У довгобуду нарешті з'явилися перспективи: з Державного бюджету надійшло 28 млн. гривень субвенції.

Ці кошти вже врахували у Програмі економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2012 рік, внісши сьогодні, 11 травня, на сесії Вінницької міської ради відповідні зміни до документу.

Як повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман, цогоріч розраховують прокласти рейки щонайменше на половині дистанції, яка має об'єднати вулиці Келецьку та Барське шосе в єдине трамвайне кільце. Решту ж робіт, зокрема, будівництво тягової підстанції, заплановано на наступний, 2013 рік.

- Загальна вартість проекту за нашими розрахунками наразі становить близько 70 мільйонів гривень, тому кошти, що надійшли за субвенцією, дають нам можливість виконати лише половину обсягу робіт, передбачених проектом, - каже Володимир Гройсман. - Його реалізація дозволить вінничанам заощадити час, а КП „Вінницьке ТТУ” суттєво скоротити енергозатрати. Адже є різниця, коли трамвай рухається по кільцю, від того, коли він їде в один кінець, а тоді повертається.

Що ж до початку робіт, то наразі міська влада чекає на постанову Кабміну, якою має бути визначено порядок та етапність фінансування проекту.

Від цього й залежатимуть строки початку будівництва.