Молодик поліз в магазин по закуску і випивку через кватирку

В місті Хмільник 9 травня працівники Управління Державної служби охорони затримали в одному з приватних магазинів чоловіка, який намагався викрасти з крамниці гроші, алкогольні напої та продукти харчування.

Про це повідомив СЗГ УМВС за матеріалами Управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 21 – річний підозрюваний „затаривсч”, щоб продовжити святковий вечір з друзями.

Ця подія сталася близько другої години ночі. На пульт централізованого спостереження Державної служби охорони міста Вінниці надійшов сигнал «Тривога» з магазину. За хвилину інформацію черговий передав бійцям однієї з груп затримання, що несли службу у місті Хмільнику та були найближчими до місця події. Наряд спрацював миттєво і через дві хвилини на руках зловмисника заблищали металеві браслети.

Як повідомив затриманий, на одному з вікон він розбив кватирку і через неї проник у середину. Однак молодик не врахував того, що магазин знаходиться під охороною Державної служби охорони і був дуже здивований швидким затриманням.

Незабаром держохоронці викликали слідчо-оперативну групу Хмільницького райвідділу міліції, яка доставила «нічного покупця» до райвідділку.

За фактом правопорушення проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (Крадіжка). Молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.