Комуністи вважають, що вінницька влада пропагує фашизм?

Компартія закликає Президента, генпрокурора та главу МВС запобігти нацистському шабашу на ставці «Вервольф».

Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат України від фракції КПУ Євген Царьков, - повідомляє Інформаційна агенція REX.

Народний депутат нагадав, що ще раніше глава держави публічно дав керівництву Вінницькій області вказівку провести громадські слухання щодо передачі ставки в приватні руки.

«Тільки через обговорення з громадськістю повинні проходити реконструкції історичної сприйняття цього комплексу, однак досі жодної реакції не було. Патріотичне виховання по-вінницьки почалося з продажу книг про Гітлера. У музеї нам з радістю розкажуть всю таємницю і детально опишуть побут кривавого фюрера. Тут вам і щохвилинний графік роботи, вихваляння його трудоголізму, його картини, книги, поезія накази, прейскурант на наших партизан (скільки платити здав і як здавати партизана). Незрозуміло, на що вінницька влада перетворили цей комплекс, і які цінності вони пропагують. Але одне хочу сказати, що фашизму в Україні місця немає. Тому я сподіваюся, що президент, генпрокурор і голова МВС належним чином відреагують на цю ситуацію», - підсумував Євген Царьков.

Нагадаємо, що залишки ставки Гітлера «Вервольф», яка знаходиться в 0,5 км від траси Київ-Одеса на території Стрижавської сільської ради поблизу смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області взято на облік як пам'ятку історії місцевого значення, пов'язану з Великою вітчизняною війною рішенням Вінницького облвиконкому від 22.12.1997 № 443.