Армійські автомобілі з Вінниччини пеленгуватимуть терористів-2012

Сьогодні, 10 травня, з двох військових містечок окремого полку зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України для забезпечення управління підрозділами та частинами котрі залучаються до виконання заходів антитерористичного забезпечення під час проведення фінальної частини “Євро-2012” виїхало 22 машини зв’язку.

Як повідомляє регіональний медіацентр Міністерства оборони України у місті Вінниця, здійснивши марші від 250 до понад 850 км до Київського, Васильківського, Рівненського та Харківського гарнізонів, військовослужбовці забезпечуватимуть експлуатаційне обслуговування допоміжних пунктів наведення авіації та станцій опорної мережі зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України.

– Радіостанції Р-140, Р-485 та тропосферні радіорелейні станції Р-410М-5,5, які будуть задіюватися під час проведення чемпіонату з футболу, - розповідає начальник польового вузла зв’язку підполковник Андрій Ледов, – дислокуватимуться як на позиціях радіотехнічних військ ПС ЗС України, так і в польових умовах. Всі зв’язківці, котрі залучаються до даного заходу, протягом значного часу проходили посилену як теоретичну, так і практичну підготовку. За планами підготовки до “Євро-2012” був складений розклад занять з екіпажами. Основна їх частина охоплювала практичні тренування особового складу в роботі щодо забезпечення зв’язком на зближених відстанях та в реальних умовах.

Вміння зв’язківців перевірялися і під час комплексного тактико-спеціального заняття за темою “Злагодження дій екіпажів станцій при розгортанні, експлуатації, згортанні та переміщенні опорних вузлів зв’язку”.