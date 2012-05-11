У Вінниці відкрили єдиний в Україні Прозорний офіс ДАІ

У Вінницькій обласній Державтоінспекції почав діяти Прозорий офіс. Це єдине вікно по обслуговуванню громадян. Тепер водії витрачають всього дві години на оформлення своїх транспортних засобів. Раніше це займало три дні. Також всього за три години можна скласти іспити і отримати водійське посвідчення.

- У приміщенні вінницького МРЕВ ми переобладнали приміщення, - говорить Павло Солоненко, начальник ДАІ Вінницької області. - Тепер водій приїздить своїм авто і одразу в одному місці проходить усю процедуру, здає документи, і за годину повертається за готовими. Прізвища водіїв, чиї документи вже готові, висвічуються на екранах моніторів. Тому не треба щоразу смикати інспектора. Така сама ситуація і з отриманням водійського посвідчення.

Павло Дмитрович пояснив, що скорочення часових рамок відбулося за рахунок повної комп'ютеризації.

- Раніше ми робили письмовий запит у іншу область, звідки прибув автомбіль. Чекали відповіді, чи не зафіксовано на нього ніяких порушень, - говорить начальник ДАІ. - Тепер справляємось за кілька хвилини. Тому й відмінили тимчасову реєстрацію транспортних засобів.

Вінницький Прозорний офіс став єдиним в Україні серед обласних центрів, де можна зняти з обліку і поставити на облік машину водію з іншої області.

- Приїхав, наприклад, водій з Донецька на вінницький автобазар, - подовжує Павло Солоненко, - продав тут машину и одразу у Вінниці зняв її з обліку. Або ж приїхав хтось з Херсону, щоб купити у нас машину і у нас він отримає номери Херсонської області.

Переобладення нового офісу коштує 300 тисяч гривень. Солоненко каже, що це позабюджетні благодійні кошти.