Чоловіка без голови покажуть у Вінниці

З 11 по 17 травня у Вінниці пройде фестиваль короткометражного кіно "Future Shorts". Захід пройде одночасно з Вінницею ще у Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Донецьку, Чернівцях та Запоріжжі. Це найбільший у світі фестиваль короткометражного мистецтва. Future Shorts проходить в Україні з 2006 року, коли на екрани кінотеатрів чотирьох міст вийшли перші фільми Future Shorts.

Вінницький показ презентує сім картин власників престижних кінопремій:

“Померти поруч з тобою" - покадрова анімація, створена з 3000 вирізаних вручну шматочків фетру, від режисера Спайка Джонза ("Бути Джоном Малковичем", "Адаптація")

"Love You More" - режисерський дебют знаменитої художниці Сем Тейлор-Вуд, на основі сценарію оскарівського номінанта Патріка Марбері, з володарем "Оскара" Ентоні Мінгелла в ролі продюсера

"Ведмідь" - сіквел гучної роботи Неша Едгертона 2007 року "Павук" (14 міжнародних кінонагород)

"Людина без голови" - технічно досконала короткометражка про самотнього чоловіка без голови (премія "Сезар" за найкращу короткометражку)

"Чотирикутник" - документальний фільм про спробу полігамного шлюбу, заснований на реальній історії дитинства режисера Еммі Грейпел

"Венера" - пластилінова анімація еротичного змісту

"Рука" - знятий жіночим тріо злободенний коментар на тему підліткового кохання в часи високих технологій.

Усі фльми демонтруються у кінотеатрі “Родина”, початок сеансів о 18.20.