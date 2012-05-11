Вінницькій вулиці присвоять ім'я останнього Героя СРСР

Іменем вінничанина Микола Сищикова назвуть одну з вулиць міста вже до Дня незалежності. Про це голова товариства «Україна-Росія» Іван Бондарчук повідомив сайту Zotov-newS. Микола Сищиков помер у 16 лютого 2012 року.

В роки Великої Вітчизняної війни Микола Сищиков був командиром екіпажа бомбардувальників. Здійснив 241 бойовий виліт, скинув на ворога та його об'єкти приблизно 290 тонн авіабомб. Звання Героя СРСР отримав у вересні 1943 року.

Народився у місті Владимир (Росія), ще під час війни вирішив залишитися у Вінниці. Тут виросли його діти і внуки.

- Ми звернулися до міської влади з проханням назвати його ім'ям вулицю та встановити на будинку, в якому він жив, меморіальну дошку, - говорить Іван Бондарчук. - Питання щодо встановлення меморіальної дошки вирішиться вже найближчим часом. Очікуємо, що вулиця отримає ім'я героя на День Незалежності.