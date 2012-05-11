Переможець шоу “Україна має талант” не знає, що показувати у фіналі
Вінничанин пройшов у фінал
Впродовж 5 хвилин Денис Дитинюк на сцені білою фарбою створював три різні полотна під пісні Людмили Гурченко. І в фіналі звів їх в одну монументальну картину. Отримав за це три суддівських “так” і більшість глядацьких голосів.
Хлопець став першим вінничанином и першим художником, який вишов у фінал шоу. Раніше туди потрапляли співаки або танцюристи.
Наступний прямий ефір талант-шоу «Україна має талант-4» пройде у суботу, 12 травня, о 19:00. Але Денис каже, що його фінальний номер ще не готовий і він дос іне знає, що буде показувати на сцені
У інтервю газеті “Місто” художникДенисДитинюкрозповівдля чого вийшов на сцену шоу “Україна має талант”.
- Втретьомукласімамавіддаламеневхудожнюшколу, оскількивдитинствіядужелюбивліпитиймалювати. Відучившисьдев'ятькласів, вступивдоДніпропетровськоготеатрально-художньогоколеджу. Укожномунавчальномузакладі, педагогипередавалименісвоїнавичкиізнання, коженізнихформувавменеякхудожникаівсімїмядужевдячний. Післяп'ятироківнавчання, зрозумів, щодужехочупройтищешколуХарківськоїакадеміїдизайнуімистецтв, відучивсяітамщеп'ятьроків. АлеповернувшисьдоОлександрії - цемістечковКіровоградськійобласті, роботидлясебенезнайшов. Довелосязароблятинажиттязовсімнетворчоюпрацею - пішовнаринок. Протягомтрьохроківпрацювавуторговельнійсфері, ікоженденьусвідомлював, щоценемоє. Менетягнулодомистецтва ...
- ЯкдавновиживетеуВінниці?
- ХудожникудужеважкореалізуватисебевтакомумаленькомумістіякОлександрія. Іосьводнупрекраснумить - цесталосяріктому - миздівчиноюзрозуміли, щопотрібнощосьміняти: займатисявиключноулюбленоюсправою, переїжджатиуВінницюірозвиватисяякхудожники.
- Ачимсамесподобалосянашемісто?
- Вінниця - «місто-казка, місто-мрія ...» Тутвсьоговміру: начебтозолотасерединаміжкиївськоюметушнеюіолександрійськоютишею. Вінниця, намійпогляд, гарне, акуратне, європейське, доглянуте, культурнемісто. Меніподобаєтьсяпростогулятийоговулицями, вцентральномупарку, відвідувативиставкихудожників.
- Участьушоу "Українамаєталант!" - можливістьрозвиватисебеякхудожника?
- Першзавсетакішоу - цевідміннийшансзаявитипросебе. Вирішившийтинашоу, поставивпередсобоюзавданнязаякихосьчотирихвилинипоказатипроцесмалюванняізробитийогопомаксимумуефектним. Рішеннямцієїпроблемисталовеликеполотнотаавторськаідеяперетворенняодногообразувінший. ЦебуланевеличкаісторіятанцюристаВладаЯми. Подібнийперфоменсіснуєірозвиваєтьсяповсьомусвіту. Зародилося «швидкіснемалювання» вАмериці, алепослідовниківуцьогостилюпокинетаквжейбагато.
- Зізнайтеся, нашоувиприйшлизамільйоном?
- Нашоуяприйшовнезаперемогою. Хотілосяпоказатилюдям, щоможебутицікавимнетількикінцевийрезультат, айпроцесмалюваннякартини. Цебувщеодиншансвиступитивпрямомуефірііщебільшерозкритисвійталант. Цейсезоншоупредставленийдужесильнимиучасниками, отжевирішуватитількителеглядачамкомудатишанснаперемогу.