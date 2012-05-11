Переможець шоу “Україна має талант” не знає, що показувати у фіналі

Впродовж 5 хвилин Денис Дитинюк на сцені білою фарбою створював три різні полотна під пісні Людмили Гурченко. І в фіналі звів їх в одну монументальну картину. Отримав за це три суддівських “так” і більшість глядацьких голосів.

Хлопець став першим вінничанином и першим художником, який вишов у фінал шоу. Раніше туди потрапляли співаки або танцюристи.

Наступний прямий ефір талант-шоу «Україна має талант-4» пройде у суботу, 12 травня, о 19:00. Але Д енис каже, що його фінальний номер ще не готовий і він дос іне знає, що буде показувати на сцені

У інтервю газеті “Місто” художник Денис Дитинюк розповів для чого вийшов на сцену шоу “Україна має талант” .

- В третьому класі мама віддала мене в художню школу , оскільки в дитинстві я дуже любив ліпити й малювати . Відучившись дев ' ять класів , вступив до Дніпропетровського театрально - художнього коледжу . У кожному навчальному закладі , педагоги передавали мені свої навички і знання , кожен із них формував мене як художника і всім їм я дуже вдячний . Після п ' яти років навчання , зрозумів , що дуже хочу пройти ще школу Харківської академії дизайну і мистецтв , відучився і там ще п ' ять років . Але повернувшись до Олександрії - це містечко в Кіровоградській області , роботи для себе не знайшов . Довелося заробляти на життя зовсім не творчою працею - пішов на ринок . Протягом трьох років працював у торговельній сфері , і кожен день усвідомлював , що це не моє . Мене тягнуло до мистецтва ...

- Як давно ви живете у Вінниці ?

- Художнику дуже важко реалізувати себе в такому маленькому місті як Олександрія . І ось в одну прекрасну мить - це сталося рік тому - ми з дівчиною зрозуміли , що потрібно щось міняти : займатися виключно улюбленою справою , переїжджати у Вінницю і розвиватися як художники .

- А чим саме сподобалося наше місто ?

- Вінниця - « місто - казка , місто - мрія ...» Тут всього в міру : начебто золота середина між київською метушнею і олександрійською тишею . Вінниця , на мій погляд , гарне , акуратне , європейське , доглянуте , культурне місто . Мені подобається просто гуляти його вулицями , в центральному парку , відвідувати виставки художників .

- Участь у шоу " Україна має талант !" - можливість розвивати себе як художника ?

- Перш за все такі шоу - це відмінний шанс заявити про себе . Вирішивши йти на шоу , поставив перед собою завдання за якихось чотири хвилини показати процес малювання і зробити його по максимуму ефектним . Рішенням цієї проблеми стало велике полотно та авторська ідея перетворення одного образу в інший . Це була невеличка історія танцюриста Влада Ями . Подібний перфоменс існує і розвивається по всьому світу . Зародилося « швидкісне малювання » в Америці , але послідовників у цього стилю поки не так вже й багато .

- Зізнайтеся , на шоу ви прийшли за мільйоном ?

- На шоу я прийшов не за перемогою . Хотілося показати людям , що може бути цікавим не тільки кінцевий результат , а й процес малювання картини . Це був ще один шанс виступити в прямому ефірі і ще більше розкрити свій талант . Цей сезон шоу представлений дуже сильними учасниками , отже вирішувати тільки телеглядачам кому дати шанс на перемогу .



