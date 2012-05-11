В джаз гратимуть тільки діти

11 травня діти з Вінницької музичної школи виступлять з концертною програмою “В джазі тільки діти”. Гратимуть школярі віком 8-10 років. Двогодинний концерт пройде у виставковому залі мистецької галереї “Інтер-Шик”.

Восени минулого року у цьому ж залі проходив фестиваль серед дитячих джазових колективів. Тоді переможці отримали по 5000 гривень призових.

Початок концерту о 18 год. Вартість квитка 25 гривень.