У Козятині потяг збив невідомого чоловіка

Сьогодні вранці, о 08:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина від чергового місцевого лінійного відділу міліції, надійшло повідомлення про те, що орієнтовно о четвертій годині ранку на 3 кілометри пікету 4 перегону Козятин – Козятин-2 невстановленим потягом був смертельно травмований чоловік 25-30 років.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тіло загиблого наразі знаходиться в морзі Козятинської центральної районної лікарні.

Причина і час смерті, а також особа загиблого встановлюються лінійним відділом міліції.