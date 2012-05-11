У Козятині потяг збив невідомого чоловіка

15:04, 11 травня 2012
Вінниця
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Смерть на колії

Сьогодні вранці, о 08:05 на  пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина  від чергового  місцевого лінійного відділу міліції, надійшло повідомлення про те, що орієнтовно о четвертій годині ранку на 3 кілометри пікету 4 перегону Козятин – Козятин-2 невстановленим потягом був смертельно травмований чоловік 25-30 років.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.      

Тіло загиблого наразі знаходиться в морзі Козятинської центральної районної лікарні.

Причина і час смерті, а також особа загиблого встановлюються  лінійним відділом міліції.

 

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