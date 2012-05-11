Порошенко «підігнав» 15 мільйонів на прозорі офіси

На Вінниччину посипалися субвенції з державного бюджету.

Як повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига, загалом у 2012 році на капітальні видатки Вінниччина отримає з державного бюджету рекордні за часів незалежності 582,2 мільйона гривень.

Не в останню чергу Область вирішує свої фінансові проблеми за допомоги земляків у Києві.

- Вже будучи Міністром економічного розвитку та торгівлі Петро Олексійович Порошенко допоміг нам отримати 14,8 мільйонів гривень на облаштування у Вінниці трьох сучасних дозвільних центрів - «прозорих офісів», - каже Микола Джига. - Це те, що є у всьому цивілізованому світі і ми йдемо до якомога більшого спрощення відносин влади та бізнесу.