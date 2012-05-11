У Вінниці подбають, щоб туристи не блукали

У центрі міста з'явився перший туристичний вказівник. Він допомагатиме туристам обласного центру визначитись, в якому напрямку знаходиться та чи інша вулиця, пам'ятка архітектури, музей або інше визначне місце подільської столиці. Для більшої зручності (особливо для іноземних туристів) назви вулиці та об'єктів написано одразу двома мовами - українською та англійською, - повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Крім напрямку, в якому потрібно рухатись туристам, на дороговказах також розміщено інформацію, скільки метрів потрібно пройти до об'єкта.

Перший вказівник встановлено 8 травня у сквері Козицького. Ще чотири буде встановлено до початку літнього сезону

Як повідомив начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов, такі вказівники направлені на основні туристичні об'єкти (пам'ятки історії, архітектури, меморіали тощо) та інфраструктуру міста (зупинки громадського транспорту, адміністративні будівлі, готелі тощо). «На першому етапі планується встановити 15 таких дороговказів, - говорить Руслан Анфілов. - Їх буде встановлено в центральній частині міста - від мосту і до центрального парку культури та відпочинку імені Горького».

За інформацією директора комунального підприємства «Подільський туристично-інформаційний центр» Віктора Мазурика, у перспективі «туристичні навігатори» будуть встановлені на основних в'їздах до міста, на вокзалах тощо. Тож до початку туристичного сезону та чемпіонату «Євро - 2012» гості подільської столиці зможуть без особливих зусиль зорієнтуватися та обрати той чи інший об'єкт або напрямок, звідки і розпочинатимуть свої екскурсії.

