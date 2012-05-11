Неподалік стрижавського кафе викопали мінометну міну

Сьогодні, 11 травня, на відстані 250 метрів від кафе «Левара», що знаходиться на узбіччі об’їзного шляху на Вінницю на території Срижавської селищної ради, під час проведення земельних робіт на польовій ділянці власниця знайшла вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба тер управління МНС у Вінницькій області.

Повідомдленняґ про знахідку 08:30 надійшло на пункт зв’язку державної підпорядкованої частини № 17 смт. Вороновиця.

На місце пригоди прибула оперативна група в складі МНС, МВС.

Після проведення ідентифікації фахівці встановили, що даний предмет є мінометною міною діаметром 82 міліметри.

Місце небезпечної знахідки огороджено та організовано охорону працівниками міліції.

