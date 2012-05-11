Пам'ятник Шевченку стоятиме таки біля „Плеяди”

Знову тема місця спорудження пам'ятника Т. Шевченку викликала конфронтацію між міським головою Володимиром Гройсманам та депутатом-свободівцем Володимиром Базелюком.

Черговий виток дискусій викликало нинішнє рішення сесії міської ради про надання погодження у питанні спорудження пам'ятника Т. Шевченку у Вінниці та місця його встановлення. І хоча дражливе питання поставили аж наприкінці порядку денного в різне, небажаного резонансу уникнути не вдалося.

Володимир Гройсман каже, що ініціатива стосовно розгляду цього питання на сесії належить Благодійному фонду „Подільська громада”, котрий збирає гроші на пам'ятник, - мовляв, строки до ювілею Шевченка піджимають, а процедура узгоджень, проектування і власне створення скульптурної композиції вимагає чимало часу.

Володимир Базелюк єдиний з депутатів, хто проголосував проти встановлення пам'ятника Кобзарю на площі Стуса( біля „Плеяди”). Він вважає, що відмова від розташування пам'ятника на площі Театральній ... розпалює національну ворожнечу.

Мер спробував з'ясувати, - між ким? А тоді пішов у наступ: „ Дайте відповідь на три запитання: коли народився Тарас Шевченко? Коли він помер і скільки років прожив?”

Володимир Базелюк поскаржився на погану пам'ять на дати.

На прохання ж процитувати кілька рядків Шевченка Базелюк відповів кобзаревим «Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою…»

Дехто з колег-журналістів просив мера прокоментувати „урок літератури”.

А чи літератури? Бо ж пам'ятник стоятиме там, де треба міській владі.