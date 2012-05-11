Робили ремонт і вкрали 175 тисяч доларів

Вінницька міліція затримала двох підозрюваних у скоєнні крадіжки 175 тисяч доларів з будинку вінничанина.

4 травня потерпілий звернувся в міліцію з заявою, що з його помешкання невідомі викрали сейф з крупною сумою в іноземній валюті, повідомив Центр зв'язків з громадскістю обласного управління МВС.

- Зловмисники розбили вікно в будинку, - говорить виконуючий обов'язки начальника Ленінського районного відділу міліції Анатолій Коцюруба. - Однак, як з’ясують експерти, крадії спеціально його розбили аби зімітувати проникнення в помешкання і відвести від себе підозри. Насправді вони зайшли в будинок без проблем, тому що робили там ремонт. Дізнавшись про заощадження господаря, вони винесли гроші разом з сейфом.

Крадії скористалися послугами знайомого таксиста, який відвіз сейф у безпечне місце, де його й відкрили. За те, аби таксист зберігав таємницю йому заплатили 30 тисяч доларів. Але скористатися доларами злодії не встигли.

Підозри впали на майстрів, які під тиском пред’явлених доказів зізналися у скоєному та повернули викрадені кошти.

Злочинцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нестиме кримінальну відповідальність і таксист, який перевозив крадене. Його чекає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

На період досудового розслідування трійця перебуватиме на підписці про невиїзд.