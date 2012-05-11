„Водоканал” неправомірно брав гроші за пломбування лічильників

АМКУ оштрафував

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало ДП «Калинівкаводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» на 17 тис. гривень. Про це повідомило офіційне Інтернет-представнитво АМКУ. Калинівських водопостачальників оштрафували за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, водоканал неправомірно стягував зі споживачів плату за пломбування лічильників води. Відділення зобов'язало відповідача припинити порушення.

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