Гуртожитки педуніверситету добу були без світла

Загоряння трансформаторної підстанції залишило без світла 16 підстанцій, та чотири багатоповерхівки.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, інформація про пожежу по вулиці Ленінградській, 28 надійшла 10 травня о 13:04 на пункт зв’язку підпорядкованої пожежної частини №2 міста Вінниці.

До місця виклику було направлено відділення 1-го караулу ПДПЧ-2 в кількості 6-ти чоловік, відділення ПДПЧ-5 в кількості 5-ти чоловік, штабний автомобіль оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС України у Вінницькій області та чергова бригада РЕС.

По прибуттю на місце пожежники з'ясували, що горить трансформаторна підстанція. В зв’язку з цим відключили 16 підстанцій, а також два п’ятиповерхових гуртожитки Педагогічного університету та два пۥятиповерхових житлових будинки. 16 підстанцій були відключені з 13:11 до 14:10.

Проводяться роботи по відновленню електропостачання двох п’ятиповерхових гуртожитків Педагогічного університету та двох пۥятиповерхових житлових будинків, які планувалось завершити до 15 години 11 травня.

Наразі будинки заживлені із резервного джерела.



Матеріальні збитки внаслідок загорання трансформаторної підстанції встановлюються.



Загиблих та постраждалих під час пожежі немає.



