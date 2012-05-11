Злодії люблять “Тойоти”

- З початку року на Вінниччині угнано 32 автомобіля, - повідомив начальник управління Державтоінспекції у Вінницькій області Павло Солоненко. - З них 27 угонів вже розкрили.

З п'яти автівок, що залишились у розшуку — три машини бізнес-класу “тойота”.

- Оператичним діями ми вже встновили группу осіб, яка цим займається, - продовжив очільник обласної Державтоінспекції. - І протягом місяца ми зможемо вже повідомити, що групу розкрито.

Працівники Державтоінспекції стверджують, що 90% угнаних автоівок знаходять протягом доби.