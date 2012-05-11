Вінничанина вбили за мобільний телефон

Життя коштував вінничанину мобільний телефон, на який спокусились грабіжники. Щоб пограбувати чоловіка, двоє молодиків побили його до смерті. Від отриманих травм потерпілий за кілька днів помер у лікарні.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

По «гарячих» слідах працівники міліції затримали підозрюваних, яким наразі пред’явлено обвинувачення у скоєнні тяжкого злочину.

Нападники перестріли хлопця на вулиці Ленінградській, що на території Староміського району Вінниці. Близько другої години ночі 27 – річний чоловік повертався додому, коли назустріч йому вийшли двоє невідомих. Без зайвих слів вони збили його з ніг і почали безжально завдавати ударі.

Як з’ясувалося пізніше, причиною такої жорстокості молодиків було бажання заволодіти цінними речами. Вони були напідпитку і спеціально очікували на безлюдній вулиці появи одинокого перехожого. Їх здобиччю став простий мобільний телефон. Небайдужі громадяни, які стали випадковими свідками цього нападу, зателефонували до міліції і, завдячуючи вчасному повідомленню, зловмисників оперативно виявили та затримали.

Нападників затримали працівники батальйону патрульно-постової служби, які неподалік здійснювали чергування.

Як повідомив начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук, підозрювані ніде не працюють, віком 21 та 24 роки. Один з них вінничанин,який, як з’ясувалося, раніше був судимий за пограбування, а інший, житель Літинського району, який раніше не мав проблем із законом.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.122 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

На період досудового слідства зловмисники перебуватимуть під арештом.