Газета «РІА» постраждала від «мафії»

10 травня Апеляційний суд Вінницької області під головування судів Нікушина В., Сороки Л. та Копайнічука С. залишили в силі рішення Замостянського суда Вінниці за позовом керівників двох житлово-комунальних контор міста, які як фізичні особи оскаржували як неправдиву публікацію «Жеківську мафію судять в апеляційному суді» в газеті «РІА».

Про це повідомив керівник Вінницької правозахисної групи і представник видання в суді Дмитро Гройсман. Суд зобов’язав газету опублікувати спростування щодо викладених в публікації фактів.

Дмитро Гройсман говорить, що редакція не погоджується із даним рішенням і планує в подальшому доводити свою правоту.

- Відповідач не погодився із таким рішенням і планує оскаржувати до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. У разі необхідності – буде звернення до Європейського суду з прав людини, - каже Дмитр.

Нагадаємо, що у березні 2012 року Замостянський суд м.Вінниці під головуванням судді Клапоущак С. своїм рішенням задовольнив позовні вимоги до газети «РІА» з приводу критичного матеріалу «Жеківська мафія» і зобов’язав газету спростувати інформацію.